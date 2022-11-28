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Sosyal konut projesinde kura heyecanı! Yeni kura 1 Aralık'ta başlıyor! İlk Evim projesindeki asil liste bu hafta hangi illerde belli olacak?

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Sosyal konut projesinde kura heyecanı! Yeni kura 1 Aralık’ta başlıyor! İlk Evim projesindeki asil liste bu hafta hangi illerde belli olacak?

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 23 ilin kuraları tamamlandı. Düzenlenen kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 7 Aralık'a kadar sürecek. İşte detaylar...

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde, 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı, 23 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

O İLLERDE KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirildi.

İŞTE DAĞILIM

Kurada, 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

7 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

İŞTE SIRADAKİ KURALAR

Kuralar, 1 Aralık'ta Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için çekilecek.

81 İLDE 250 BİN KONUT

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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