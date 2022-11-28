Adana'da kimya fabrikasında yangın: Yollar kapatıldı dükkanlar boşaltıldı
GÜNDEM AA
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.
Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ETRAFTAKİ İŞLETMELER DE BOŞALTILDI
Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
- Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
- Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...
- TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?
- 1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
- Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...
- ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia'dan 58 bin TL'ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...
- EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...
- VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? SON 2 GÜN!
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
- Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak?
- PTT işçi alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurular başladı mı, şartları neler?