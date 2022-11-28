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Adana'da kimya fabrikasında yangın: Yollar kapatıldı dükkanlar boşaltıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Adana’da kimya fabrikasında yangın: Yollar kapatıldı dükkanlar boşaltıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ETRAFTAKİ İŞLETMELER DE BOŞALTILDI

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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