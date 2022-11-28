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Denizli'de kimya fabrikasında yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Denizli’de kimya fabrikasında yangın!

Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, alevlere müdahale devam ediyor.

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