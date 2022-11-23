Manisa’da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü! Yangın çıktı...

Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.