23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü! Yangın çıktı...

Manisa'da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü! Yangın çıktı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
ABONE OL
Manisa’da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü! Yangın çıktı...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde,doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yaşanan olay sonrası yangın çıkarken bölgeye Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yıldırımın düşen doğal gaz boru hattında yangın çıktı. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye giderken, müdahale öncesi doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.

Akhisar ilçesine bağlı kırsal Beyoba Mahallesi yakınlarındaki BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattına saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA