Manisa'da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü! Yangın çıktı...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde,doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yaşanan olay sonrası yangın çıkarken bölgeye Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...
Akhisar ilçesine bağlı kırsal Beyoba Mahallesi yakınlarındaki BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattına saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü.
Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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