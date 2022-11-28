Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz atışı nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan Bakan Hulusi Akar'ın imzasını taşıyan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri kullanıldı.
Şehidin İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı.
25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıkları öğrenildi.
Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.
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