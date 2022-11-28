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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Yakalanan 10 zanlı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 10'u tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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