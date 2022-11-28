Muharrem İnce 'Bu Atatürk'ün partisi değil' diyerek CHP'yi topa tuttu: FETÖ'cüleri doldurdular
CHP'den ayrılmasından sonra Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İyi ki de CHP'den ayrılmışım" diyen İnce, Partinin içine FETÖ’cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" açıklamasında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP'yle hesaplaştı. Eski bir CHP'li olarak bazı konulara dikkat çeken İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini söyledi.
Bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.
KILIÇDAROĞLU ATATÜRK'ÜN FELSEFESİNE AYKIRI DAVRANDI
İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum. Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar.
"CHP'DEN İYİ Kİ AYRILMIŞIM"
İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" dedi.
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