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Tunceli'de terör operasyonu! Hepsi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Tunceli’de terör operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Son dakika haberi...Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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