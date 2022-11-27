Pençe Kilit şehidi Mustafa Yıldız’ın annesiyle son telefon görüşmesi yürekleri dağladı





ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız sürüyor. Özellikle Pençe- Kilit operasyon bölgesinde özel eğitimli komandolar tarafından hava destekli operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve önceki gün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.