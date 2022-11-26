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Pençe Kilit şehidi Duabey Onur Öztürkmen’in son görüntüleri ortaya çıktı! “Hazırım şu an her şeye”

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Pençe Kilit şehidi Duabey Onur Öztürkmen’in son görüntüleri ortaya çıktı! “Hazırım şu an her şeye”

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022 tarihinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Pençe Kilit şehidi Öztürkmen'in, roketli saldırı öncesi, elindeki silah ile video çektiği anlar ortaya çıktı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde kahramanca savaşan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in, Milli Savunma Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, roketli saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

ŞEHİDİN SON GÖRÜNTÜSÜ

Şehit Duabey Onur Öztürk'ün roket saldırısından önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Şehidin o görüntülerde "her şeye hazırım" dediği duyuluyor.

"HAZIRIM ŞU AN HER ŞEYE"

Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'ın mevzide tabancası, tüfeği, 20 kiloluk çelik yeleği, mermi dolu şarjörleri, teçhizatı, sırt çantasındaki yüküyle yaptığı hazırlık ve e sonunda "hazırım şu an her şeye" dediği anlar ortaya çıktı.

ARKADAŞLARI ŞEHİDİ SELAMLADI

Videonun sonunda silah arkadaşları şehidi selamladı. "Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için" diyerek top attılar.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Bir diğer yandan şehit teğmen Öztürkmen'in ailesi bir süre şehidin defnedileceği yeri belirlemede kararsız kaldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinin yanı sıra, ilçeye bağlı şehidin doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi ile ailenin yaşadığı İstanbul Üsküdar arasında karar vermekte zorlanan aile, şehidin ortaya çıkan vasiyeti ile kararını kesinleştirdi.

KÖYÜNE DEFNEDİLMEK İSTEDİ

Şehit Öztürkmen'in vasiyetinde köyüne defnedilmesini istediği öğrenildi. Aile Gaziantep'te, şehidin naaşını bekliyorlar Acı haberi Üsküdar'da alan şehidin babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen ve annesi emekli öğretmen Gülşen Öztürkmen defin yeri kararını netleştirmelerinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesine geldi.

Nizip Eyüp Sultan Mahallesi taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesi'nde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleleri de Türk bayrakları ile donatıldı.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, ŞEHİDİMİZİ BEKLİYORUZ"

Şehidin anne ve babası ile taziyeleri kabul eden şehidin amcası Mehmet Öztürkmen, henüz şehidin Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirilmediğini belirterek, "Bu nedenle cenaze töreninin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Bizler hazırlıklarımızı yaptık. Şehidimizi bekliyoruz. Şehidimiz geldiğinde defin konusunda ayrıca bilgi vereceğiz" diye konuştu.

HARP OKULU'NDAN GEÇEN YIL MEZUN OLDU

Şehidin daha önce Harp Okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

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