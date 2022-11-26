Pençe Kilit şehidi Duabey Onur Öztürkmen’in son görüntüleri ortaya çıktı! “Hazırım şu an her şeye”

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, ŞEHİDİMİZİ BEKLİYORUZ"

Şehidin anne ve babası ile taziyeleri kabul eden şehidin amcası Mehmet Öztürkmen, henüz şehidin Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirilmediğini belirterek, "Bu nedenle cenaze töreninin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Bizler hazırlıklarımızı yaptık. Şehidimizi bekliyoruz. Şehidimiz geldiğinde defin konusunda ayrıca bilgi vereceğiz" diye konuştu.