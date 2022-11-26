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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Irak, 12'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 22 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

22 HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR "326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride kalan gün Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında, şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

22 terörist daha öldürüldü 22 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kilit Harekatı’nda üç şehit

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