Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist daha öldürüldü

22 HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR "326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride kalan gün Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında, şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.