İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’den FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!

FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU

İyi Partili Feridun Bahşi canlı yayında yaptığı yorumda "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altımış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" sözlerini kullandı.