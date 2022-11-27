İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi çıktığı canlı yayında 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu. Bahşi'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, "Sanki sufle almış' yorumları yapıldı.
İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi bir TV programında çıktığı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili yorum yaparken FETÖ'nün argümanlarıyla konuşan Bahşi daha önce Fetullahçı teröristlerin başvurduğu algı operasyonlarındaki dile yakın ifadelerle darbe girişimi ve yaşanan vahşeti küçümsedi.
FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU
İyi Partili Feridun Bahşi canlı yayında yaptığı yorumda "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altımış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" sözlerini kullandı.
Bahşi'nin FETÖ ağzıyla konuşması izleyen ve sosyal medyada konuyla ilgili haberdar olan vatandaşlardan tepki çekti.
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