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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında!

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında!

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.



Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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