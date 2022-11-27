Kılıçdaroğlu’na veto yağmuru! Uğur Dündar’dan ’aday olma’ göndermesi: Seçimi kazanacak adayı önereceğine inanıyorum

"ADAYIMIZ AKŞENER"

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise seçimlere yönelik yaptığı paylaşımda "Bizim adayımız Akşener. Her İYİ Partili er ya da geç Akşener'i Cumhurbaşkanı görmek ister" dedi.