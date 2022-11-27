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Kılıçdaroğlu'na veto yağmuru! Uğur Dündar'dan 'aday olma' göndermesi: Seçimi kazanacak adayı önereceğine inanıyorum

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Kılıçdaroğlu’na veto yağmuru! Uğur Dündar’dan ’aday olma’ göndermesi: Seçimi kazanacak adayı önereceğine inanıyorum

Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi giderek büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası İYİ Partili isimlerden üst üste vetolar gelmişti. Kılıçdaroğlu'na bir veto da Gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyledi. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı üst üste vetolar yedi.

Başta ittifak ortağı İYİ Partili isimler tarafından veto edilen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü sözleriyle kesmeye çalıştı.

"MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ HAYAL EDİN"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.

"ADAYIMIZ AKŞENER"

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise seçimlere yönelik yaptığı paylaşımda "Bizim adayımız Akşener. Her İYİ Partili er ya da geç Akşener'i Cumhurbaşkanı görmek ister" dedi.

İYİ Partili isimlerin bu itirazlarına CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Uğur Dündar'dan da Kılıçdaroğlu'na veto geldi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY ÖNERMELİ"

Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyledi.

"TEKRARI OLMAYACAK BİR SEÇİM"

Uğur Dündar, "Yurtseverliğini,iyi insanlığını,Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum." paylaşımında bulundu.

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