Kılıçdaroğlu'na veto yağmuru! Uğur Dündar'dan 'aday olma' göndermesi: Seçimi kazanacak adayı önereceğine inanıyorum
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi giderek büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası İYİ Partili isimlerden üst üste vetolar gelmişti. Kılıçdaroğlu'na bir veto da Gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyledi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı üst üste vetolar yedi.
Başta ittifak ortağı İYİ Partili isimler tarafından veto edilen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü sözleriyle kesmeye çalıştı.
"MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ HAYAL EDİN"
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.
"ADAYIMIZ AKŞENER"
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise seçimlere yönelik yaptığı paylaşımda "Bizim adayımız Akşener. Her İYİ Partili er ya da geç Akşener'i Cumhurbaşkanı görmek ister" dedi.
İYİ Partili isimlerin bu itirazlarına CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Uğur Dündar'dan da Kılıçdaroğlu'na veto geldi.
"KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY ÖNERMELİ"
Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyledi.
"TEKRARI OLMAYACAK BİR SEÇİM"
Uğur Dündar, "Yurtseverliğini,iyi insanlığını,Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum." paylaşımında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...
- İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?
- İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!
- Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…
- İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?
- EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
- A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...
- AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?