Kılıçdaroğlu'nun provokasyonları sonuçsuz kaldı! 422 bin öğretmen uzman oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sınava girmeyin’ çağrısı yaptığı öğretmenler, kariyer sınavına tam katılım sağladı. Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 aday başarılı oldu.
Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girer girmez öğretmenleri kışkırtmaya başlamış, sınava girmemeleri için boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan faydalanmalarına engel olmak istemişti.
Provokasyonlara gelmeyen öğretmenler devletin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıktı. Şartları taşıyan öğretmenlerin yüzde 95'i kariyer sistemine başvurdu. Başvuranların da yüzde 99'u sınava girdi.
Toplam 516 bin 974 öğretmen, uzman öğretmen olmaya hak kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenin 66 bin 422'si sınavda başarılı olarak başöğretmen unvanı kazandı.
MAAŞLAR ARTACAK
Buna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim-öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
Sınavlarda 70 puan ve üzerinde alarak başarılı olan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak'ta verilecek. Meslekte 10 yılını dolduran bir öğretmene normalde 11 bin 819 TL maaş ödeniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, uzman öğretmen unvanına sahip olan kişiler ise 13 bin 161 TL maaş alabilecek.
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