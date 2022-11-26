Kılıçdaroğlu’nun provokasyonları sonuçsuz kaldı! 422 bin öğretmen uzman oldu

MAAŞLAR ARTACAK

Buna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim-öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.