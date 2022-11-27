Başkan Erdoğan Pençe Kilit harekatında görevli komutanlara seslendi: Mücadelenizin neticesi çok hayırlı olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, “Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti.
KOMUTANLARA HİTAP ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.
"CANIMIZ YANIYOR AMA HESABINI ÇOK AĞIR SORUYORSUNUZ"
Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."
"MÜCADELEMİZ MÜBAREK YOLUMUZ AYDINLIK OLSUN"
Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?
- Portekiz Uruguay maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...
- İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?
- İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? Sosyal konut kuralarında yeni tarih belli oldu!
- Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…
- İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?
- EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
- A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...
- AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...