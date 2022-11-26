HaberlerGaleriSözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!
Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!
Sözleşmeli memurun kadro tasarısı tamamlanırken pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Peki 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4b sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?