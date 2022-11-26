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Haberler Galeri Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!

Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!

Sözleşmeli memurun kadro tasarısı tamamlanırken pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Peki 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4b sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:06
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Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

Sözleşmeliye kadro son durum ne sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için hazırlanan tasarıda sona gelinde. Pazartesi günü Kabine Toplantısı ile birlikte tadarı Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hazırlanan son taslak 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Peki 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? İşte son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili taslak tamamlandı ve pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Söz konusu taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı

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Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BİNLERCE KİŞİ 4A KAPSAMINA ALINIYOR

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak.

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Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

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Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4B'li personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı: