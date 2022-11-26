Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B’lilerin tamamını kapsıyor!

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.