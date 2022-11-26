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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

Milyonları ilgilendiren EYT'de detaylar netleştikçe soru işaretleri bir bir cevap buluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Vatandaş gelen haberlerin ardından alınan kararların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki borçlanma başlangıç tarihini geriye çeker mi? Askerlik borçlanması başlangıcı ne kadar öne çeker? SGK uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. İşte EYT'de altın değerinde 5 puan formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 10:50
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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

EYT'de 5 puan formülü kesinleşirken vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girip girmediklerini anlamaya çalışıyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki borçlanma başlangıç tarihini geriye çeker mi? Askerlik borçlanması başlangıcı ne kadar öne çeker? Borçlanma yolunun kapatılması söz konusu mu? İşte EYT'ye dair son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 formül! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. Sabah Gazetesi muhabiri Hazal Ateş detayları yazdı. SGK Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte EYT'de 5 puan formülü...

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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 formül! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak.

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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Duman, "Aralık ayı içerisinde Sayın Bakan TBMM'ye yasa teklifini sunacağız dedi. Aralık ayında bu Meclis'te olacak. Muhtemelen Ocak kanun olarak tamamlanır." ifadelerini kullandı.

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EYT bekleyenlere altın değerinde 5 formül! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

Normal çalışan için sigorta primi brüt ücretin yüzde 37.5'i olup bunun yüzde 15'i çalışanın brüt maaşından, 22.5'i işverence ödeniyor. Düzenli ödemede işveren payından yüzde 5 indirim yapılıyor. İşverenin cebinden sigorta primi için brüt ücretin yüzde 17.5'i çıkıyor.