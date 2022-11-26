EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT

Milyonları ilgilendiren EYT'de detaylar netleştikçe soru işaretleri bir bir cevap buluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Vatandaş gelen haberlerin ardından alınan kararların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki borçlanma başlangıç tarihini geriye çeker mi? Askerlik borçlanması başlangıcı ne kadar öne çeker? SGK uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. İşte EYT'de altın değerinde 5 puan formülü...