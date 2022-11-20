İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal paylaşım: Kahraman TSK'nın harekatını lekelemeye çalıştı
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray skandal bir paylaşımda bulundu. Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye çalıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini yerle bir etmeye başlamasının ardından İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir paylaşım yaptı.
Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray, "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.
Aytun Çıray'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
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