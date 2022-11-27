Karkamış’taki okulların duvarlarından terörün izi silindi

"OKULUMUZU VE ARKADAŞLARIMIZI ÖZLEDİK"

Öğrenci İsmail Kılıç ise okula gitmeyi çok özlediğini ifade etti.

Okulunu çok sevdiğini belirten Kılıç, "Bomba düşen yeri onardılar. Okulun içerisini yapıyorlar, kapı pencereleri takılıyor. Okulumuzu ve sınıf arkadaşlarımızı özledik. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz." dedi.

Velilerden Necip Deniz de ilkokula giden çocuğunun sürekli okulunu sorduğunu söyledi.

Okulların onarıldığını belirten Deniz, "Allah devlete zeval veremesin. İnşallah çarşamba günü çocuklarımız okula başlayacak. En kısa zamanda bu olayların bitmesini istiyoruz. Çok tedirginiz. İnşallah her şey daha iyi olur. Askerimizden ve devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım Pazartesi günü roketli-havanlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.