Karkamış'taki okulların duvarlarından terörün izi silindi
Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli-havanlı saldırısında hasar gören lise ve ilkokulda terörün izleri siliniyor.
Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi olan ve hasar oluşan Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kocatepe İlkokulu onarılıyor.
İşçiler, okulun duvarlarında şarapnel parçalarının bıraktığı izleri boya ve badanayla sildi, kırılan cam, pencere ve kapılar sökülerek yerine yenileri takıldı.
YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği Kocatepe İlkokulu'nun hemen yanından geçen ve roketin isabet ettiği yol ise ekipler tarafından mucur dökülerek düzenlendi.
İlçede eğitim öğretime ara verilen okulların 30 Kasım Çarşamba günü kapılarını öğrencilere tekrar açması planlanıyor.
"OKULUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kevser Yolagitmez, okullarının roketli saldırıya uğradığını hatırlattı.
İlçeye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'a çok üzüldüklerini belirten Yolagitmez, şunları kaydetti:
"Küçük arkadaşımız da hiç suçu olmadığı halde şehit düştü. O gitti ama ailesi çok üzülüyor. Okulumuza devam etmek istiyoruz ve böyle bir şeyin bir daha olmasını istemiyoruz. Okulumuz onarılıyor, pencereleri takılıyor. Okulumuza tekrardan devam etmek istiyoruz. Bir hafta içerisinde boya badana yapıldı, pencereler takıldı. İnşallah okulumuza tekrar devam edeceğiz."
"OKULUMUZU VE ARKADAŞLARIMIZI ÖZLEDİK"
Öğrenci İsmail Kılıç ise okula gitmeyi çok özlediğini ifade etti.
Okulunu çok sevdiğini belirten Kılıç, "Bomba düşen yeri onardılar. Okulun içerisini yapıyorlar, kapı pencereleri takılıyor. Okulumuzu ve sınıf arkadaşlarımızı özledik. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz." dedi.
Velilerden Necip Deniz de ilkokula giden çocuğunun sürekli okulunu sorduğunu söyledi.
Okulların onarıldığını belirten Deniz, "Allah devlete zeval veremesin. İnşallah çarşamba günü çocuklarımız okula başlayacak. En kısa zamanda bu olayların bitmesini istiyoruz. Çok tedirginiz. İnşallah her şey daha iyi olur. Askerimizden ve devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım Pazartesi günü roketli-havanlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...
- AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
- KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!
- DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?
- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Sınavda kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
- Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!
- Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
- DÜZCE SON DAKİKA: 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Bakan açıkladı! Pazartesi okul var mı?
- KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?