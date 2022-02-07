07 Şubat 2022, Pazartesi
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Kurucusunda İYİ Parti’ye FETÖ suçlaması: Giremezler dedik, hepsi girdi
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, ocak ayında partisinden istifa etmişti. Yenerer istifa gerekçelerini tek tek anlattı parti yöneticilerinin yakınlarının FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Vedat Yenerer, "İYİ Parti'ye yönetici yapılanların ailelerinde FETÖ'cüler var" dedi.