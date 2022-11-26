Teröristlerin hedefi olmuştu: Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi

BİRİ ÖĞRETMEN 2 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETTİLER

21 Kasım Pazartesi günü, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden 10 havan/roketli saldırı düzenlenmiş, atılan havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmiş, bazı roketler ise boş araziye düşmüştü.