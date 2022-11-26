Teröristlerin hedefi olmuştu: Karkamış'ta eğitime 2 gün daha ara verildi
GÜNDEM AA
Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli-havanlı saldırıya uğrayan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde eğitime 2 gün daha ara verildi.
Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde eğitim-öğretime 28-29 Kasım tarihlerinde ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
BİRİ ÖĞRETMEN 2 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETTİLER
21 Kasım Pazartesi günü, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden 10 havan/roketli saldırı düzenlenmiş, atılan havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmiş, bazı roketler ise boş araziye düşmüştü.
Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının ardından eğitime 1 hafta ara verilmişti.
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