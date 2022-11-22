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PKK'nın Karkamış'a yaptığı saldırıda hasar gören okulun etrafındaki enkaz kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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PKK’nın Karkamış’a yaptığı saldırıda hasar gören okulun etrafındaki enkaz kaldırıldı

Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'e yapmış olduğu havan-roketli saldırıda bir okul hasar gördü. Yavuz Selim Süzer Caddesi'ndeki okulun etrafındaki molozları kaldırdı, kaldırımları temizledi, devrilen ağaçları traktörlere yükledi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan-roketli saldırıda hasar gören okulun etrafındaki enkaz temizlendi.

Karkamış Belediyesi ekipleri, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda isabet alan Kocatepe İlkokulu bölgesinde çalışma yaptı.

Ekipler, Yavuz Selim Süzer Caddesi'ndeki okulun etrafındaki molozları kaldırdı, kaldırımları temizledi, devrilen ağaçları traktörlere yükledi.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış merkezine atılan havan-roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan ile Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

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