Karkamış’ta terör hedefi olan evine ilk kez girdi! “Savaş alanı gibi”
Gaziantep'te YPG/PKK'lı teröristlerin roket-havanlı saldırısında 5 yaşındaki yeğeni Hasan’ı kaybeden ve hamile eşi de ağır yaralanan Ahmet Karataş, saldırının hedefi olan evlerine ilk kez girdi.
Ahmet Karataş, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan hain terör saldırısında 6 ay önce dünya evine girdiği Büşra Karataş'ın ağır yaralandığı ve yeğeni Hasan Karataş'ın da hayatını kaybettiği Okul Caddesi'ndeki evlerine günler sonra giderek evini kontrol etti.
"EV SAVAŞ ALANI GİBİYDİ, CAN PAZARI VARDI"
Oturma odasında kahvaltıyı tamamladıktan sonra eşi Büşra'nın kahvaltı tepsisini mutfağa götürdüğü sırada mutfağın dış duvarına roket isabet ettiğini anlatan Karataş, şöyle konuştu:
"Hasan kamyon oyuncağıyla eşimin arkasından mutfağa gitmişti. Ses geldi, oturma odasındayken bize de şarapnel parçaları geldi. Oturma odalarının duvarlarına şarapnel parçaları sıçradı. Olayın şokunu atlatır atlatmaz antreye geçtik. Ev savaş alanı gibiydi, can pazarı, yoğun barut kokusu vardı, tozdan göz gözü görmüyordu. İlk başta yeğenim Hasan'a baktık. Hasan'ı enkazın arasında bulduk, abim Hasan'ı kucağına aldı ve hastaneye götürdü. O şokla bütün odaları gezdim, mutfağa baktığımda eşimi enkazın arasında fark ettim. Çünkü sadece saçları gözüküyordu. Enkazı kazıdık, eşimi çıkarıp hastaneye götürdük." dedi.
Yeğeni Hasan'ın hayatını kaybettiğini, ağır yaralanan eşi ve karnındaki bebeğinin ise tedavisinin devam ettiğini belirten Karataş, yeğeni Hasan'ın acısını halen yaşadıklarını dile getirdi.
Karataş, şöyle devam etti:
"5 yaşındaki yeğenimiz evimizde melekmiş, hayatını kaybetti. İnşallah eşim de tamamen iyileşirse bize moral olur, sağlığı iyiye gidiyor ve bu da bize moral oluyor. Daha kötüsü, beteri olabilirdi çünkü hepimiz evdeydik, hepimiz de ölebilirdik. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralanmalar oldu, ağabeyimin bacağına şarapnel parçaları çarptı. Mutfak, harabe oldu, tuvalet, banyo da öyle." diye konuştu.
"ALLAH TERÖRÜN BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN"
Teröre tepki gösteren Karataş, "Allah terörün bin türlü belasını versin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Günler sonra ilk defa eve geliyorum. Eve girmek istemedim, çıkıp gitmek istiyorum. Bura bize çok kötü bir anı bıraktı, Hasan'ın her yerde anısı var. Eşimi mutfağın içerisinde enkazın altında gördüm." dedi.
Karataş, eşinin ve bebeğinin yoğun bakımdan servise alındığını, durumlarının iyi olduğunu ve eşiyle görüştüğünü sözlerine ekledi.
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