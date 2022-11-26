Karkamış’ta terör hedefi olan evine ilk kez girdi! “Savaş alanı gibi”

Karataş, şöyle devam etti:

"5 yaşındaki yeğenimiz evimizde melekmiş, hayatını kaybetti. İnşallah eşim de tamamen iyileşirse bize moral olur, sağlığı iyiye gidiyor ve bu da bize moral oluyor. Daha kötüsü, beteri olabilirdi çünkü hepimiz evdeydik, hepimiz de ölebilirdik. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralanmalar oldu, ağabeyimin bacağına şarapnel parçaları çarptı. Mutfak, harabe oldu, tuvalet, banyo da öyle." diye konuştu.