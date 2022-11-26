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Tele1'de skandal sözler! Özdemir İnce Hz. İbrahim ve Hacer'i hedef aldı: Ümmet diktatoryadır

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Tele1’de skandal sözler! Özdemir İnce Hz. İbrahim ve Hacer’i hedef aldı: Ümmet diktatoryadır

CHP tarafından fonlanan Tele1'de İslam ve Müslümanlar hedef alındı. Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, 'Ümmet' kavramını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarı olmakla eş değer gördü. Türkiye'de ümmetin yeri olmadığını söyleyen İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarfetti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların hedef alındığı programda, bu kez de 'Ümmet' kavramı üzerinden İslam ve Müslümanlar hedef alındı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de Namık Koçak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

TELE1'DE 'ÜMMET' HAZIMSIZLIĞI

Sunucu Koçak, "'Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor' diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma. Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor "Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Koçak'tan gazı alan Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarfetti.

İşte o skandal açıklamalar;

"ÜMMET NE İŞE YARAR? GS, BJK VE FB'NİN DÜNYADAKİ TARAFTARI GİBİ..."

"Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangııcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne iş yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor.

"ÜMMETİN NE FAYDASI VAR? ÜMMET DİKTATORYADIR!"

Ümmetin ne faydası var? Cumhuriyet'e bir yazı yazacağım 'ümmet' üzerine... Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Bayrağı, ulsal marşı yoktur. Ama dini vardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Türkiye ümmetin hakim olduğu bir ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşamak olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır.

"REZİL SÖZLER: İBRAHİM, HACER'LE BİRLİKTE İCAT ETTİ İSMAİL'İ"

Şimdi Müslüman falan bırakalım. Üç İbrahimi dinin mensubunu alalım. Her ne kadar bizimki biraz İsmaili idiyse... Çünkü Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir. Beni bu işten çakmaz diye bilirler yazarlar ama ben onlardan iyi çakarım."

Tele1’de skandal sözler: Ümmet diktatoryadır TELE1'DE SKANDAL SÖZLER: ÜMMET DİKTATORYADIR

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