Tele1’de skandal sözler! Özdemir İnce Hz. İbrahim ve Hacer’i hedef aldı: Ümmet diktatoryadır

TELE1'DE 'ÜMMET' HAZIMSIZLIĞI

Sunucu Koçak, "'Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor' diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma. Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor "Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Koçak'tan gazı alan Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarfetti.