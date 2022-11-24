24 Kasım 2022, Perşembe
Roketli saldırının yaşandığı Karkamış'ta Ümit Özdağ'a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geldiği, terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Özdağ'ın protesto edilmesinin ardından vatandaşlar ile Zafer Partililer arasında arbede çıktı. Gerginlik, polisin araya girmesi ile son buldu.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:46
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