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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış'ta Ümit Özdağ'a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geldiği, terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Özdağ'ın protesto edilmesinin ardından vatandaşlar ile Zafer Partililer arasında arbede çıktı. Gerginlik, polisin araya girmesi ile son buldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:46
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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi.

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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi.

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Roketli saldırının yaşandığı Karkamış’ta Ümit Özdağ’a protesto şoku: Arbede çıktı! “Acımız taze, siyaset yapmayın”

Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.