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Muğla Marmaris açıklarında deprem

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Muğla Marmaris açıklarında deprem

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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