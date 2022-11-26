26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cudi'den acı haber! Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika: Cudi'den acı haber! Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Cudi’den acı haber! Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusu, üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA