FETÖ’nün gizli üssü ’Mozambik’! Üst düzey bürokratlar örgüt okullarını satın alıyor | Devletin sinir merkezine kadar sızdılar

FETÖ'NÜN GİZLİ ÜSSÜ MOZAMBİK

Öncelikle Mozambik'teki Türk Büyükelçiliğinde ifadesi alınan İsmail K.'nın anlattıkları örgütün güvenli limanı Mozambik'te yaşanan son durumları ve ülke bürokrasisinin kripto örgütle çevirdiği gizli anlaşmaları gün yüzüne çıkardı. İsmail K. ifadesinde, FETÖ'nün Afrika yapılanmasından sorumlu Necdet İçel'in Matola'daki bir camide kaldığını, düzenlediği toplantılarda bu ülkenin örgüt için en güvenli sığınak olduğunu bizzat Fethullah Gülen'in kendisine söylediğini anlattı. 15 Temmuz'da aralarında Necdet İçel'in de bulunduğu örgüt mensuplarının bir araya gelerek darbenin başarılı geçmesi için dua ettikleri ortaya çıktı. İsmail K., ifadesinde 15 Temmuz gecesi örgüt mensuplarının kendisinden çiğ köfte yapmasını istediğini ardından kendisine verdikleri kağıtta yazılı duayı sabaha kadar okumasını istediklerini belirtti.