Kılıçdaroğlu klasiği: Temel atıp arsayı yine koyunlara bıraktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlununun nikahına katılmak üzere 12 Kasım'da Adana'ya gelen

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldılar. Çok sayıda kişinin katıldığı törende 23 açılış, 14 temel atma töreni yapıldığı duyuruldu.

Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Onlardan biri "Karavan kamp alanı". Temelinin atıldığı söylenen arazide

şu sıralar çobanlar koyunları otlatıyor. Ayrıca yine sözde temeli atıldığı söylenen Mangal Park alanında da boş arazinin tellerle çevrilmiş olduğu görüldü.