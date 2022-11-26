Kılıçdaroğlu klasiği: Temel atıp arsayı yine koyunlara bıraktı
Adana’da “Hayali Sahra Hastanesi” fiyaskosu ve tamamlanmayan öğrenci yurdunun açılışını yaparak gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Çukurova’da başka bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 12 Kasım’da Adana’da katıldıkları toplu açılış ve temel atma töreninde “Karavan kampı” diyerek, sözde temelini attıkları yerde koyunlar otluyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlununun nikahına katılmak üzere 12 Kasım'da Adana'ya gelen
CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldılar. Çok sayıda kişinin katıldığı törende 23 açılış, 14 temel atma töreni yapıldığı duyuruldu.
Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Onlardan biri "Karavan kamp alanı". Temelinin atıldığı söylenen arazide
şu sıralar çobanlar koyunları otlatıyor. Ayrıca yine sözde temeli atıldığı söylenen Mangal Park alanında da boş arazinin tellerle çevrilmiş olduğu görüldü.
MECLİS'TE GÜNDEME BİLE GELMEDİ
Çukurova İlçesi'nin Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Temeli atıldığı denilen karavan kampında ne elektrik ne de su çekilmiş durumda. Bunlar sadece tabela olarak geçiyor. Maalesef hiçbir açılışları gerçek değil" derken, Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan Deveci ise projelerin çoğunun meclis gündemine bile gelmediğini ileri sürerek, "Temellerini attıklarını söyledikleri yerle gündemimize bile gelmediği gibi komisyondan dahi geçmedi" dedi.
SAHRA HASTANESİ YALANI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesinin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü yerin fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı. Hastane olarak hiç hizmet vermeyen fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik fuarı düzenlenmişti. Geçen 12 Kasım'da ise aynı fuar alanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapılmıştı. Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte nikaha katılıp, şahit olmuştu.
MERDİVENİ OLMAYAN ÖĞRENCİ YURDUNU AÇTI
Kemal Kılıçdaroğlu 19 Ekim'de yine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yurt açılışına katılmış "20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yıl değil 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" şeklinde konuşup, tamamlanmamış yurdun açılışını yapmıştı. Kent Meydanı'nda bulunan kız öğrenci yurdunun merdivenin bile henüz olmadığı, yurdun içinde inşaat pisliklerinin durduğu ortaya çıkmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? Bekçi alımı hangi illere, ne kadar yapılacak?
- Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...
- Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!
- SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?