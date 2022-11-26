Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt

Gazeteci Nevşin Mengü, ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversiteye sınav sorularını çalarak girdiği iftirasında bulundu. Bakan Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

"FAŞİST ZİHNİYETLERİ KARŞILARINA ÇIKINCA NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR"

Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!

Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.

Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"

SKANDAL İFADELERLE VARANK'A SALDIRDI

Kendi zihniyetinin Meclis'te anlatılmasından rahatsızlık duyan Mengü, "Meclis'te bilgi verenlerden bir tanesi de Mustafa Varank'tı. Kendisi ODTÜ mezunu. İmam hatip lisesi mezunu ama ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. Aslında ilk dersinin hazırlıkta olması lazım. Hazırlığı atladı mı, artık… ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum; o dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." diyerek çirkin ve haddini aşan iftiralarla Bakan Varank'ın akademik geçmişini sorgulamaya kalktı.

NEVŞİN MENGÜ MAĞDURU OYNADI

Varank'ın bu sözlerine karşılık veremeyen Mengü, geri vites yaparak mağdur rolüne bürünerek, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!" dedi.



