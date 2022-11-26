Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt
ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için "sınav sorularını çaldı" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Bakan Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, "Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" sözleriyle tepki gösterdi.
Gazeteci Nevşin Mengü, ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversiteye sınav sorularını çalarak girdiği iftirasında bulundu. Bakan Varank, kendisi için 'sınav sorularını çaldı' iması yapan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.
"FAŞİST ZİHNİYETLERİ KARŞILARINA ÇIKINCA NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR"
Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor!
Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi.
Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"
SKANDAL İFADELERLE VARANK'A SALDIRDI
Kendi zihniyetinin Meclis'te anlatılmasından rahatsızlık duyan Mengü, "Meclis'te bilgi verenlerden bir tanesi de Mustafa Varank'tı. Kendisi ODTÜ mezunu. İmam hatip lisesi mezunu ama ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. Aslında ilk dersinin hazırlıkta olması lazım. Hazırlığı atladı mı, artık… ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum; o dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." diyerek çirkin ve haddini aşan iftiralarla Bakan Varank'ın akademik geçmişini sorgulamaya kalktı.
NEVŞİN MENGÜ MAĞDURU OYNADI
Varank'ın bu sözlerine karşılık veremeyen Mengü, geri vites yaparak mağdur rolüne bürünerek, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!" dedi.
MENGÜ BAŞÖRTÜLÜ VALİYİ DE HEEF ALMIŞTI
Fondaş Nevşin Mengü, geçtiğimiz aylarda da Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başörtülü olduğu için vali seçildiğini iddia etmişti. Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN VARANK, ANISINI ANLATMIŞ CHP'LİLER ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde CHP'nin ve yaslandıkları vesayetçilerin gerçek yüzünü özetlemişti.
"FAŞİST ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YIKTIK"
ODTÜ'de kendi başından geçen anısını anlatan Bakan Varank, CHP zihniyetiyle ilgili şu sözleri kaydetti:
"Bilim, üniversite, özgürlük... Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bakın biz faşist üniversite anlayışını yıktık. Ve klikçiliği bitirdik. Tek tip zihniyeti alaşağı ettik. Üniversiteleri ideolojileri siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik. Değerli arkadaşlar, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum."
Bakan Varank bu ifadeleri kullanırken CHP sıralarında kahkahalar yükseldi. Varank konuşurken sözünü kesen CHP'lilere karşı, "Bakın ben size hikayemi anlatayım. Bakın bakalım üniversiteler nereden nereye gelmiş." ikazında bulundu.
"ODTÜ'YE İLK 1000'DE GİRDİM"
Sözlerine devam eden Varank, ODTÜ'de okurken başından geçen ibretlik olayı şu sözlerle anlattı: "Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. 1999 mezunuyum. 28 Şubat'ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum. Ve ODTÜ'ye ilk 1000. sıralamada başarılı olarak girdim.
ÜNİVERSİTE HAYATININ İLK DERSİNİ CHP'Lİ AYŞE AYATA'DAN ALDI
Ben ODTÜ'ye girdiğimde Siyaset Sosyolojisi dersini üniversite hayatımın ilk dersini kimden aldım biliyor musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. O ilk derste Ayşe Ayata bana yaptı biliyor musunuz?
CHP'Lİ AYATA, İMAM HATİPLİ VARANK'IN PANTOLON VE GÖMLEĞİNİN TARZINI BEĞENMEDİ: BİZ BUNA 'TOPLUM DIŞI' OLMAK DİYORUZ
Bütün arkadaşlarımızla oturuyorduk. 'Sen ayağa kalkabilir misin' dedi. Üniversite hayatımın ilk dersinden bahsediyorum. Dedi ki; 'Sen nereden mezunsun' 'Ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum' dedim. Dedi ki; 'Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var mı?' Dedim ki; 'Burada arkadaşlarımız var onlar da pantolon giyiniyor. Gömlek giyiyor.' 'Hayır. Sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz biliyor musun? toplum dışı olmak diyoruz' dedi. Bunu bana kim yaptı biliyor musunuz? Sizin çok değer verdiğiniz. O, 95 yılında milletvekili adayı yaptığınız Ayşe Ayata yaptı.
"O ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINIZI ALAŞAĞI ETTİK"
"İşte biz, sizin o üniversite zihniyetinizi alaşağı ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik."
CHP'LİLER ÇILGINA DÖNDÜ VE BAKAN VARANK'IN KONUŞMASINI SABOTE ETMEYE ÇALIŞTI
Komisyondaki CHP'liler çılgına dönünce Bakan Varank'ın konuşmasını sabote etmek istedi. Varank baskın davranarak sözlerine şöyle devam etti:
"Bak ben hikayemi anlattım. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Başörtülüleri..."
CHP sıralarından biri "Çarpıtıyorsun ya!" diyerek Varank'a sataştı.
Varank da "Neyi çarpıtıyorum. Ben yaşadım ben."
"UTANCINIZDAN BAĞIRIYORSUNUZ, UTANCINIZDAN"
Bir diğer CHP'li milletvekili de "Yalan söylüyorsun!" sözlü tacizinde bulundu.
Varank, "Neyi yalan söylüyorum. Ben çok doğru söylüyorum. Ben o kadar doğru söylüyorum ki, utancınızdan bağırıyorsunuz, utancınızdan." sözleriyle karşılık verdi.
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