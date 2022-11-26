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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın şehit düştüğünü duyurdu. Şehit olan Işık'ın acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çeftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

NÖBET TUTARKEN ŞEHİT OLDU

Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzisine yıldırım düştü.

Şehit olan Işık'ın acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çeftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.

4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Derya Işık, ''Allah'ım ben onu çok seviyordum. Onu çok sevdiğim için mi benden aldın? Daha kızımı görmedi. Kızımda babasını hiç görmedi. Ben artık onun sesini hiç duyamayacağım. Ben onsuz nasıl dayanacağım? Ben bugün telefonla aramıştım. Telefonuna bakamamıştı. Canını mı acıttılar da bakamadın. Biz ona kızımla sürpriz yapacaktık. Kızımla biz geldik, diyecektik. Ama sen bize mi geldin. Böyle mi geldin.'' diye ağladı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından da acı haberi duyurup, başsağlığı diledi.

Işık'ın cenazesinin yarın Ketenli Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

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