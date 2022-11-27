Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik kararlı mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda canı pahasına mücadele eden Mehmetçik, şehadet yolunda gözünü kırpmadan terör örgütü mensubu PKK'lı hainlerle çatışıyor. Harekat alalından 3 şehidimizin kahreden haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda üç askerin (P.Uzm.Çvş. Eyyüp Uğurlu, P.Söz.Er Mehmet Demir ve P.Söz.Er Hakan Köroğlu) şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, acı haberin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yaptığı bildirildi.