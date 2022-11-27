27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik kararlı mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda canı pahasına mücadele eden Mehmetçik, şehadet yolunda gözünü kırpmadan terör örgütü mensubu PKK'lı hainlerle çatışıyor. Harekat alalından 3 şehidimizin kahreden haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda üç askerin (P.Uzm.Çvş. Eyyüp Uğurlu, P.Söz.Er Mehmet Demir ve P.Söz.Er Hakan Köroğlu) şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, acı haberin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yaptığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 00:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 00:17
  • 1
  • 24
Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

ŞEHİT UĞURLU VE DEMİR'İN AİLELERİNE ACI HABER VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Şehit Uğurlu'nun (25) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Uğurlu'ya askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

  • 3
  • 24
Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Şehidin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Küçük yaşta annesini kaybeden Uğurlu'nun bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

  • 4
  • 24
Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Şehit Demir'in (21) Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan annesi Nergis Demir'e şehadet bilgisi ulaştırıldı.

  • 5
  • 24
Pençe-Kilit şehitleri Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu’nun ailesine acı haber verildi

Bekar olan Demir'in köydeki aile evine Türk bayrağı asıldı. İşi nedeniyle Gaziantep bulunan baba Latif Demir'e de haber verildi.