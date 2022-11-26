Başkan Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur Koçaker’i evinde ziyaret etti

KOÇAKER AİLESİYLE SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.