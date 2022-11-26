Messi attı Arjantin kazandı

Arjantin bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇ POLONYA İLE



Arjantin, C Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Meksika'nın rakibi ise Suudi Arabistan olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuna, De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Meksika: Ochoa, Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chavez, Lozano, Vega