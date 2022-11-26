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Messi attı Arjantin kazandı

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Messi attı Arjantin kazandı

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaştı. Tangolcular sahadan Messi ve Enzo Fernandes'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Lusail Stadyumu'nda İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Messi ve 87'nci dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Arjantin bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇ POLONYA İLE

Arjantin, C Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Meksika'nın rakibi ise Suudi Arabistan olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuna, De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Meksika: Ochoa, Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chavez, Lozano, Vega

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