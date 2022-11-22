FETÖ, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kararını Enver Altaylı’nın ofisinde verdi!

SUİKASTE KARŞI TEDBİR ALMIŞ

İddianamede, Hablemitoğlu'nun hayatını ve öldürülmeden önce yaşadığı sürece yer verildi. Hablemitoğlu'nun Fettullahçı Terör Örgütünü konu aldığı, bu örgütün Türkiye'de, başta kamu kurumlarında yönetimi ele geçirmeye yönelik gizli yapılanmasını anlattığı ve ölümünden sonra ilk basımı yapılan "Köstebek" isimli kitabın örgütün hedefi haline gelmesindeki en büyük etkenlerden olduğu belirtildi. Necip Hablemitoğlu'nun içinde bulunduğu durumlardan ötürü, can güvenliği endişesi taşıyarak, kendisine yönelik bombalı bir saldırı eylemi olmaması amacıyla kullandığı aracına uzaktan çalıştırma sistemi kurdurduğu belirtildi. Hablemitoğlu'nun Alman vakıflarıyla ilgili yaptığı çalışmaların da ön planda olması nedeniyle de suikastın dış güçler kaynaklı olarak değerlendirilmesi için öldürüldüğünde ayaklarına 330 cm mesafede, Türk menşeli MKE marka kovan, bu kovana 250 santim mesafede ise Alman Menşeli Luger Frontıer marka kovan bırakıldığı belirtildi.

FETÖ TEMAS KURMAK İSTEDİ

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, süreç hakkında bilgi sahibi olan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın eşi ile Mustafa Özcan'ın görüşmek istediğini kendisine ilettiğini belirterek "ben bunun sağlıklı bir görüşme olmayacağını, ilgili kişinin kendisinin ses kaydını alıp fotoğraflatabileceğini ve bunun ileride önüne çok kötü bir şekilde çıkabileceğini söyledim. Eşim bana hak verdi. Bu konuşmamız 2002 yılının ilk 6 ayındaydı. Bu arada FETÖ ve diğer cemaatlerle ilgili eşimin kullanmış olduğu. hablemit@ada.net.tr olan elektronik posta adresine de bilgi içerikli mailler geliyordu. Hatta bu mailler aracılığıyla o tarihlerde emekli albay olan ve daha sonra eşiyle birlikte evinde öldürüldüğünü basından okuduğum İhsan Güven ile görüşmeler yaptığını biliyorum. Eşim, İhsan Güven'in Yalova'da bulunan yazlığına 2002 yılında, yaz aylarında davet edilmişti" dedi. Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın ifadesinde ise Mustafa Özcan ile İstanbul'da Samanyolu Televizyonumda katıldığı bir program sonrasında tanıştığını, Enver Altaylı ile Mustafa Özcan'ın dışarıda beklediklerini, Enver Altaylı kendisine Mustafa Özcan'ı özellikle tanıştırmak için beklediğini söyledi. Şıvgın "Enver Altaylı, Mustafa Özcan'a Necip Hablemitoğlu'nun Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı çalışmayı söylemiş olacak ki bana "Bir doçent bununla ilgili bir çalışma yapıyor, biz bu kişi ile nasıl görüşürüz" şeklinde soru sordu. Ben de "Bu konuya karışmam, beni ilgilendirmez, konuşmak istiyorsa konuşur' dedim. Görüşme sonrasında Necip Hablemitoğlu'nu bu konuda bilgilendirdim. Enver Altaylı benim büroda Necip Hablemitoğlu'nun yaptığı işlerle ilgili ıvır zıvır demesine rağmen Mustafa Özcan'a farklı aksettirmiş ki benden yardımcı olmamı istedi. Ben Mustafa Özcan'ı daha önce tanımadım, görmedim" ifadeleri de yer aldı.