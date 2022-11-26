26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cemevleri kararı Resmi Gazete'de: Mülki idare amiri izni ile yapılabilecek

Cemevleri kararı Resmi Gazete'de: Mülki idare amiri izni ile yapılabilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
Cemevleri kararı Resmi Gazete’de: Mülki idare amiri izni ile yapılabilecek

Cemevlerinin imar planlarında yer ayrılmasını da kapsayan düzenlemeler içeren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; il ve ilçelerde mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek.

TBMM'de 16 Kasım'da kabul edilen 7421 sayılı 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun'da yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

MÜLKİ İDARİ AMİR İZNİ İLE CEMEVİ YAPILABİLECEK

Belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de mülki idare amirinden izin alınması gerekecek.

MADENDE ÖLEN MADENCİNİN YAKININA MAAŞ

Kanuna Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasının ardından eklenen maddeler ile; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi de düzenlemeler arasında. Buna göre; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

KANUNUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Karar Resmi Gazete’de! O süre uzatıldı KARAR RESMİ GAZETE'DE! O SÜRE UZATILDI
Matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de! MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA