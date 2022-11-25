Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?
Taksim metro kapalı mı neden kapalı sorusunun cevabı İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Bugün Yenikapı-Hacıosman metrosu ile Taksim ya da Şişhane durakalrına ulaşmak isteyen vatandaşlar metronun neden durmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane metro neden kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro seferleri sırasında Taksim ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapandığını aktardı. İstanbullullar kararın ne zamana kadar geçerli olduğunu ve Taksim Şişhane metronun neden kapalı olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane metro neden kapalı, ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
TAKSİM METRO KAPALI MI?
İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."
Yenikapı Hacıosman Metro Durakları
Yenikapı
Vezneciler
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman
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