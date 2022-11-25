Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro seferleri sırasında Taksim ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapandığını aktardı. İstanbullullar kararın ne zamana kadar geçerli olduğunu ve Taksim Şişhane metronun neden kapalı olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane metro neden kapalı, ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...