Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Parlamentoya öyle yada böyle girip, teröristlerle kol kola Kandil'de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz" diyerek HDP'ye sert çıktı. "Ülkemizde misafir ettiğimiz mağdurları korumaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha bu iyi günleriniz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kadınların, en temel hakları olan onurlarını koruma mücadelelerinin yanında olduklarını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle hükümet olarak geçtiğimiz yıl kamuoyuna açıkladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız faaliyetleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de uzunca bir süre kanayan yara olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. Hep söylediğim gibi, kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum, insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Böyle bir durum insanoğlunun kendi eliyle kendi sonunu hazırlaması anlamına gelecektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlara yapılmış her bir yanlış uygulamayı doğrudan insanın eşrefi mahlukat sıfatına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Buna her şeyden önce bizim inancımız cevaz vermiyor. Rabb'imiz insanlara yönelik emirlerini bildirirken, muhatabını hep 'Mümin erkekler' ve 'Mümin kadınlar' diyerek ifade ediyor. Yani hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk fizyolojik farklılıkların getirdiği zorunluluklar hariç sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus kılınmamıştır."
TOPLUMSAL HAYATIN TEMEL DİREĞİ KADINDIR
Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatının her alanında ve anında yanında olan kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesinin düşünülemeyeceğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"İnsanlığın varlığının ve geleceğinin şartı olan ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır. Bugün dünyadaki tüm ülkeler kalkınma vizyonlarının en önemli kısmını fark oluşturabilecekleri yegane alan olan kadınlar üzerine inşa etmektedir. Biz de işte bunun için kendi kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında, bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz."
Erdoğan, Türkiye'de bu doğrultuda çok önemli mesafe katettiklerini, henüz arzu edilen seviyeye gelinmediğini ama bunun elde edilen kazanımların görülmesine ve takdirinin beklenmesine mani olmadığını kaydetti.
Ülkemizi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadın konukevlerimizle, eğitim çalışmalarımızla dünyada örnek gösterilen bir seviyeye getirdik. Emniyetimizi, sağlık çalışanlarımızı, yargı mensuplarımızı, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi çalışmalarımızın içine katıyoruz. Bu faaliyetlerin hepsini de aile kurumunu güçlendirme anlayışla yürüttüğümüzün altını tekrar çizmek istiyorum.
Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi bu alanlardaki mücadelenin teknik altyapısını güçlendiriyoruz. Budan sonra da Cumhurbaşkanı olarak şahsi, Cumhurbaşkanlığı olarak kurumsal himayemiz altında milletimizi kuşatan seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın, iyi bir öğretmendir. Öğretmenlerin yüzde 60'ının, akademistyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir.
TİMSAH GÖZYAŞLARI! DÜNYA İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ NEREDE?
Terör örgütlerinin son dönemde yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerden ikisi kadın öğretmenlerimizdir. Dünyanın başka yerinde terör örgütü kadın ve çocukları böyle alçakça katletmiş olsa aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne STK'lardan ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunları Diyarbakır Anneleri'nin yanında gördünüz mü? Terör örgütü olunca Kandil'e kadar çıkan Batı'nın STK'ları Türkiye'de Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etme özelliğini göstermemiştir.
TERÖRİSTLERLE KOL KOLA KANDİL'DE DOLAŞANLAR BU MİLLETİN OYLARININ TEMSİLCİSİ OLAMAZ
Kadının canına kasteden, genç kızlarımızı dağlarda ölüme sürükleyen terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün Parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle yada böyle girip, teröristlerle kol kola Kandil'de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. 2023 seçimlerinde benim milletim sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir.
2023 BUNLAR İÇİN BİR SON OLACAK
Anayasada, yasada yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Kadın ve çocuk katili terör örgütünün arkasında duranlar dökülen kana ortaktır. İşte daha yeni, İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? Ne ana muhalefet ne de yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yok da onun için. Şehit edilen yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. İnşallah 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna inancım var.
ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME: DAHA BU İYİ GÜNLERİNİZ
Biz terör örgütü kullanıyor diye kötü örneklere bakarak insani ve vicdani görevlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz mağdurları korumaya devam edeceğiz. Particiklerden biri Karkamış'a geçmiş. Orada mültecilerle ilgili laf etmeye kalkınca 'Bugün bunun yeri değil. Burada siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha dur, bunlar iyi günleriniz.
İnşallah en kısa sürede bu güvenlik kuşağını batıdan doğuya tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak vatandaşlarımızın geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın.
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