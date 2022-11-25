Son dakika: Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan TCG ANADOLU açıklaması! İşte o kritik tarih

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.