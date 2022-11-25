Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye Girişimci Buluşmasına video mesaj! İftihar kaynaklarımıza teşekkür ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayıp mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.

YENİ EKONOMİ MODELİ MESAJI

Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Erdoğan, insanlık olarak, Kovid-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Erdoğan, gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin, enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar, daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen, istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz."