24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?

Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti. Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ağırladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Küba Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Lis Cuesta Peraza'nın güzel anılarla Türkiye'den ayrılmasını umuyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum." dedi.

EMİNE ERDOĞAN İLE ÇOCUKLAR ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Erdoğan, Millet Kütüphanesinde Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti.

Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.

Küçük kız: Başkan Erdoğan nerede?

Emine Erdoğan: Toplantıda...

Küçük kız: Kabine Toplantısı'nda mı?

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Çocuklar Erdoğan’ı sordu kahkahalar koptu ÇOCUKLAR ERDOĞAN'I SORDU KAHKAHALAR KOPTU

’Çayınız var mı’ dediği ailenin evine misafir oldu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA