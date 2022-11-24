Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti. Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ağırladı.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Küba Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Lis Cuesta Peraza'nın güzel anılarla Türkiye'den ayrılmasını umuyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum." dedi.
EMİNE ERDOĞAN İLE ÇOCUKLAR ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Erdoğan, Millet Kütüphanesinde Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti.
Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.
Küçük kız: Başkan Erdoğan nerede?
Emine Erdoğan: Toplantıda...
Küçük kız: Kabine Toplantısı'nda mı?
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