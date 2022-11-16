Bakanlık duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." denildi.

SON İKİ GÜNDE 8 TERÖRİST YAKALANDI

Böylece son iki günde 8 terörist yakalanmış oldu.