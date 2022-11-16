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Bakanlık duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Bakanlık duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." denildi.

SON İKİ GÜNDE 8 TERÖRİST YAKALANDI

Böylece son iki günde 8 terörist yakalanmış oldu.

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