24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD büyükelçisini kabul etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD büyükelçisini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter'daki hesabından fotoğraf paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA