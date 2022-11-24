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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl anlaşması ele alındı.

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