Yazın kokan kışın taşan kent: İzmir! Türkiye’nin en pahalı içme suyunu kullanıyor

"TÜRKİYE'DE EN PAHALI SU İZMİR'DE"

"Türkiye'de en pahalı su İzmir'de. Elektrik girdileri ile ilgili açıklamalarınız var ancak kayıp kaçak oranında da 1 milyar TL'lik zararımız var. Bunu bir türlü önleyemediniz. Kayıp kaçağınızı önlerseniz yılda 1 milyar TL'lik tasarruf edersiniz. Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz diye çıkanlar var. Türkiye'yi de böyle yönetecekseniz vay halimize" diye konuştu.

SU SİZ BAŞARAMADIĞINIZ İÇİN PAHALI

Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki çamurun Manisa'ya götürüldüğünü de vurgulayan Yıldız, "Çevre deyince sayın başkanımızı en öne koyabiliriz. 4 yıldır çamur çürütme tesisi çalışmıyor 2,5 milyon metreküp çamur 1. Derece doğal sit alanında duruyor. Bu çamuru Manisa'ya taşıyoruz, Çünkü Manisa'nın çamur yakma tesisi var. Ayda 50 milyon TL'yi cebimizden çıkarıyoruz sonra neden su pahalı... Siz başaramadığınız için pahalı" dedi.