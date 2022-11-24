Yazın kokan kışın taşan kent: İzmir! Türkiye’nin en pahalı içme suyunu kullanıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçe görüşmelerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı meclis üyeleri karşı karşıya geldi. AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oturumda kentin altyapı sorunlarını dile getirmesi CHP'yi kızdırırken AK Partili Hakan Yıldız, Türkiye’nin en pahalı içme suyunun İzmir’de olduğunu söyledi.
Bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan Grup Sözcüsü Hakan Yıldız; "Biz zamanında körfez kokuyor dedik, siz kokmuyor dediniz. Sonra Tunç başkan, koku var ancak elimde sihirli değnek yok ki çözeyim dedi. Biz Çiğli Arıtma Tesisi çalışmıyor dedik siz kabul etmediniz simdi çamur kurutma tesislerinin çalışmadığını öğrendik. AK Parti olarak 20 yıllık iktidarımızda bahane üzerine siyaset üretmedik. Daha 3 gün önce baraj açılışı yaptık ve bir ilçenin yerini değiştirdik. Biz bahaneler üzerinden politika üretmedik. AK Parti olarak İzmir'e 120 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Bostanlı, Değirmendere ve Çamlık barajlarını söylediler. Değirmendere ve Bostanlı barajlarının projeleri hazırlandı ancak İZSU ben yapacağım dedi. Eğer yapmayacaksa İZSU meclisten geçirelim biz yapalım onu. Bizim İzmir'e yaptığımız baraj listesi o kadar uzun ki..." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE EN PAHALI SU İZMİR'DE"
"Türkiye'de en pahalı su İzmir'de. Elektrik girdileri ile ilgili açıklamalarınız var ancak kayıp kaçak oranında da 1 milyar TL'lik zararımız var. Bunu bir türlü önleyemediniz. Kayıp kaçağınızı önlerseniz yılda 1 milyar TL'lik tasarruf edersiniz. Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz diye çıkanlar var. Türkiye'yi de böyle yönetecekseniz vay halimize" diye konuştu.
SU SİZ BAŞARAMADIĞINIZ İÇİN PAHALI
Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki çamurun Manisa'ya götürüldüğünü de vurgulayan Yıldız, "Çevre deyince sayın başkanımızı en öne koyabiliriz. 4 yıldır çamur çürütme tesisi çalışmıyor 2,5 milyon metreküp çamur 1. Derece doğal sit alanında duruyor. Bu çamuru Manisa'ya taşıyoruz, Çünkü Manisa'nın çamur yakma tesisi var. Ayda 50 milyon TL'yi cebimizden çıkarıyoruz sonra neden su pahalı... Siz başaramadığınız için pahalı" dedi.
ŞAHİN: İZMİR YAZIN KOKAN KIŞIN TAŞAN BİR KENT OLDU
MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise; "İzmir'in yazın kokan, kışın taşan, bir kent olmasının yegane sorumlusu İZSU'dur. Bu sorunları çözmekle mükellef olan kurumun performans programı olarak önümüze koyduğu sürdürülebilir çözüm önerileri yoktur. Yapılanlar yapılacak olanların göstergesidir"dedi. Şahin bir an önce İZSU bünyesinde İzmir Körfezi Daire Başkanlığı kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
HIZAL: KEŞKE BİZLERLE İŞBİRLİĞİ YAPSALAR
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise; "Deveye sormuşlar boynun neden eğri diye, deve nerem doğru diye cevap vermiş. İZSU'yu kısaca tanımlarsanız neresi doğru? Neresinden tutarsanız tutun İZSU'da sorun var. Sayıştay raporunda elektrik ile alakalı teşvik konusu var. Sayıştay İZSU'ya her yılın Nisan ayına kadar ilgili belgeler ile başvurursan elektriği yüzde 50 indirimli alabilirsin ancak bunu yapmıyorsun diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şirket kurdu. Tunç Başkan bunla elektrik ücretlerini aşağıya çekeceklerin söyledi. Buna ne derler? Buna algı derler. Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi o şirketten elektrik alabiliyor mu? Alamıyor. Şirket atıl duruma düştü. Bilişim işi için 52 milyonluk ihaleye çıkılmış. Sayıştay raporunda; 'Bundan çok daha detaylı ihaleleri yapan kurumlar var bu kurumlar bunu çok daha ucuza halledebiliyor. Sen ihaleye girecek firmaların önünü kesmişsin' diyor. Peki bu yüksek bedel kimden çıkıyor? Sizden benden çıkıyor. Bu maliyet su bedellerine de yansıyor." diye konuştu.
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine 4. Faz yapımından kullanılması öngörülen 50 milyon Euroluk kredi için mecliste Cumhur ittifakı olarak lehte oy kullandıklarını hatırlatan Hızal; "50 milyon Euro krediyi onayladık. Bu inşaat başlayıp ihalesi yapıldı mı? İzin mi çıkmadı ihaleye? Siz bu kuruma dava açan bir şirketi o işi aldı diye cezalandırdınız. Şu anda sizin tramvay inşaatını yapan firma, Buca Metro işinde 529 milyon fazla ödeme yapmanızı engellemeye çalıştı diye firmayı cezalandırdınız. Aslında siz tüm İzmirlileri cezalandırdınız. Şu an orda 2,5 milyon metreküp çamur var. Biz orada basın toplantısı yapmaya gittiğimizde başka yerden getirdiğiniz güvenlik görevlileri ile bizi engellemeye çalıştınız." diye konuştu. Konuşmaların ardından İZSU'nun 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
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