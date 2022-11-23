Suriye ve Irak’ta terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulması HDP’yi çıldırdı! HDP’li Ömer Öcalan su şişesini drona attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı'nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP'li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği'nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.