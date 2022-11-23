Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

Az önce deprem mi oldu? Düzce Gölyaka ilçesi merkezli deprem birçok ilde hissedildi. 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bir iş yeri yıkıldı, aralarında Düzce Adliyesinin de bulunduğu bazı bina ve iş yerlerinde hasar oluştu. Gece saatlerinde büyük panik yaşayan vatandaşlar, son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte cevaplar...

SON DEPREM NEREDE OLDU?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler listesi: