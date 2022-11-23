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Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde büyük paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle yaralananların sayısı 35'e yükseldi. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, en büyüğü 4.3 olan 74 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...

Az önce deprem mi oldu? Düzce Gölyaka ilçesi merkezli deprem birçok ilde hissedildi. 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bir iş yeri yıkıldı, aralarında Düzce Adliyesinin de bulunduğu bazı bina ve iş yerlerinde hasar oluştu. Gece saatlerinde büyük panik yaşayan vatandaşlar, son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte cevaplar...

SON DEPREM NEREDE OLDU?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler listesi:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.23 08:35:27 40.8108 31.1263 21.0 -.- 1.6 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 08:17:43 40.8307 31.1180 10.8 -.- 1.9 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 08:15:46 40.8128 31.0145 24.5 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 08:13:02 40.8367 30.9818 4.8 -.- 1.7 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.23 08:07:02 40.8212 31.0368 18.2 -.- 1.6 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 08:06:17 40.8345 31.0068 11.0 -.- 1.7 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:58:42 40.8012 31.0572 11.4 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.11.23 07:58:42)
2022.11.23 07:57:44 40.8243 31.0350 23.6 -.- 1.8 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:38:13 40.8287 31.0900 15.3 -.- 1.7 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel

2022.11.23 07:37:16 40.8415 31.0628 8.1 -.- 2.1 -.- KARADERE HASANAGA-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:28:39 40.8062 30.9920 6.4 -.- 2.2 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:13:37 40.7593 31.0803 7.9 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:06:24 38.3633 39.4177 5.5 -.- 1.5 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2022.11.23 07:04:43 40.9512 31.2160 9.2 -.- 1.4 -.- KOZLUK-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:03:11 40.8072 31.1348 8.0 -.- 1.4 -.- KUCUKMEHMET-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 07:00:28 40.7573 30.9485 5.0 -.- 1.9 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:50:57 40.8272 30.9152 5.4 -.- 4.4 4.2 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.11.23 06:47:12 40.8173 31.1145 9.3 -.- 1.5 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:34:30 38.4623 39.2060 6.8 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.23 06:25:12 40.8240 31.0973 3.8 -.- 1.5 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:24:39 40.7707 31.0568 7.6 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:23:22 40.8093 31.0942 2.9 -.- 1.3 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel

2022.11.23 06:18:51 40.7552 30.8748 5.4 -.- 2.2 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:15:34 40.9180 31.0728 17.7 -.- 1.3 -.- KAFYAYLA-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:12:29 38.4265 39.1947 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.23 06:10:15 40.7685 31.0122 7.6 -.- 2.5 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 06:08:55 40.7673 31.0202 3.5 -.- 2.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.11.23 06:03:24 40.7958 31.0610 5.0 -.- 2.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:59:41 40.7950 30.9880 6.6 -.- 2.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:50:24 40.7847 30.9687 4.5 -.- 2.0 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:38:03 40.8320 31.0530 6.2 -.- 1.6 -.- FEVZIYE-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:36:46 40.8267 31.1090 3.6 -.- 2.6 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:16:46 40.8232 31.1228 4.3 -.- 2.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 05:15:04 40.8293 31.1250 7.8 -.- 1.7 -.- OTLUOGLU-(DUZCE) İlksel

2022.11.23 05:01:26 40.7702 31.0342 1.8 -.- 2.2 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:49:13 40.8142 31.0692 4.0 -.- 1.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:48:55 40.7975 31.0247 6.9 -.- 2.0 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:46:33 40.8152 31.1138 5.4 -.- 1.6 -.- BATAKLICIFTLIK-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:42:15 40.8533 31.1027 7.8 -.- 1.5 -.- TASKOPRU-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:36:54 40.8258 31.1217 1.1 -.- 1.4 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel

2022.11.23 04:32:14 40.7842 30.8997 11.1 -.- 1.6 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:30:35 40.8143 31.0738 5.1 -.- 3.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.11.23 04:30:34)
2022.11.23 04:28:25 40.8317 31.0227 7.4 -.- 2.0 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:26:39 40.9030 30.9800 28.7 -.- 1.4 -.- AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:23:38 40.8070 31.0873 8.9 -.- 1.4 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:20:45 40.7962 31.0503 5.3 -.- 1.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.11.23 04:18:53 40.9133 31.1405 5.0 -.- 1.6 -.- YAKA-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:18:06 40.7177 31.1742 5.5 -.- 1.7 -.- FINDIKLI AKSU-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:15:08 40.7927 31.1350 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
2022.11.23 04:08:14 40.8175 30.9868 10.6 -.- 6.0 6.0 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) REVIZE01 (2022.11.23 04:08:14)
2022.11.23 02:15:00 38.5997 27.9808 7.4 -.- 1.3 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.11.23 02:09:58 38.3508 27.1670 6.4 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.23 00:51:55 39.9640 27.1822 7.3 -.- 3.2 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2022.11.23 00:40:15 35.8725 26.5225 22.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.23 00:19:05 37.1738 27.3065 4.9 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.23 00:08:05 38.3400 27.1850 10.8 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

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