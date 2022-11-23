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Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

23 Kasım Çarba sabah 04:08'de yaşanan Düzce merkezli depremin ardından depremin hissedildiği bir çok ilde okullar tatil edildi. İstanbul başta olmak üzere Ankara'da da hissedilen depremin ardından öğrenciler, "Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki bugün okullar nerelerde tatil?

Bugün okullar nerelerde tatil sorusunun cevabı merak konusu olurken 23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde yaşanan depremin detayları araştırılıyor. Yarın da okullar tatil olacak mı? Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce'de okullar bugün tatil mi? Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

KOCAELİ ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kocaeli, Ankara, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika açıklamalarını ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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