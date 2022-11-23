Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?
23 Kasım Çarba sabah 04:08'de yaşanan Düzce merkezli depremin ardından depremin hissedildiği bir çok ilde okullar tatil edildi. İstanbul başta olmak üzere Ankara'da da hissedilen depremin ardından öğrenciler, "Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki bugün okullar nerelerde tatil?
Bugün okullar nerelerde tatil sorusunun cevabı merak konusu olurken 23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde yaşanan depremin detayları araştırılıyor. Yarın da okullar tatil olacak mı? Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce'de okullar bugün tatil mi? Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
KOCAELİ ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kocaeli, Ankara, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika açıklamalarını ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kocaeli Valiliği SON DAKİKA: 24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?
- İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...
- İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
- Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?
- Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER
- Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?
- Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2022: Kısa, uzun, farklı, duygusal Öğretmenler Günü sözleri! 1,2,3,4 kıtalık kadın, erkek öğretmenler günü şiirleri...
- Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Antalya kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...
- Şartlı Sağlık Yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar? 23 Kasım Şartlı Sağlık yardımı (ŞEYS) yattı mı? T.C Kimlik sorgulama...
- Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı izle: Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yok? Star TV FRAGMAN EKRANI