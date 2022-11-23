Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Bugün okullar nerelerde tatil sorusunun cevabı merak konusu olurken 23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde yaşanan depremin detayları araştırılıyor. Yarın da okullar tatil olacak mı? Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce'de okullar bugün tatil mi? Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...