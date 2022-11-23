Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Hattın uçları risk altında! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber’de uyardı

DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK

Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz.

BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ

Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz.