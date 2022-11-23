Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Hattın uçları risk altında! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber'de uyardı
Düzce'de dün gece yaşanan ve büyük paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yansımaları da sürüyor. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte detaylar...
138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UZMAN İSİMLER A HABER'DE
Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1500 KİLOMETRELİK BİR FAY
Kuzey Anadolu fayı Bingöl'den başlayıp Marmara Denizi'nin de içinden geçen 1500 kilometrelik bir fay. Düzce koyu kırmızı bir bölgede.
İZMİT KÖRFEZİ DE RİSKLİ
Hatta bir kırılma olduğunda hat üzerinde rahatlama olurken, hattın uç kısımlarında gerilme olur. İki ucun biri Bolu Dağı'ndan biri İzmit körfezindeydi. Bir sonraki depremi bu bölgede beklemek doğal bir sonuç
DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK
Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz.
BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ
Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açılandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ
- 12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım! Başvurular e-Devlet'ten! Aile Destek Paketi Kasım ayı ödemeleri yattı mı?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...
- Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayın tarihi değişti mi, ertelendi mi?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI | Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Funda Hanım kaç puan aldı? Haftanın yarışmacıları kim?
- İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI İLANI | KPSS şartı yok! MSB 89 meslekten 1098 işçi alımı yapıyor! Başvurular nereden yapılır şartlar neler?
- SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...
- SGK'ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lu olmak yeterli! PTT'den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!
- Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu...
- Yeniden deprem olacak mı? Büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bir kez daha deprem olur mu? UZMAN AÇIKLAMALARI