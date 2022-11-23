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Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Hattın uçları risk altında! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber'de uyardı

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti! Hattın uçları risk altında! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy A Haber’de uyardı

Düzce'de dün gece yaşanan ve büyük paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yansımaları da sürüyor. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte detaylar...

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yaralanan 80 kişiden 23'ünün tedavisi sürüyor. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi.

138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZMAN İSİMLER A HABER'DE

Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1500 KİLOMETRELİK BİR FAY

Kuzey Anadolu fayı Bingöl'den başlayıp Marmara Denizi'nin de içinden geçen 1500 kilometrelik bir fay. Düzce koyu kırmızı bir bölgede.

BOLU'DA YENİDEN OLABİLİR

Buradaki 7.2'lik deprem sonrası Bolu Dağı'nda bir gerilme mevcuttu. Herkes İstanbul'da bekliyordu ama Bolu Dağı'nda bekleniyordu. 1943-1944 depremleri var ama yine burada olabilir.

İZMİT KÖRFEZİ DE RİSKLİ

Hatta bir kırılma olduğunda hat üzerinde rahatlama olurken, hattın uç kısımlarında gerilme olur. İki ucun biri Bolu Dağı'ndan biri İzmit körfezindeydi. Bir sonraki depremi bu bölgede beklemek doğal bir sonuç

DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK

Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz.

BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ

Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz.

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